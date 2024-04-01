Seçim gecesinin galibi tv100 oldu. Reytinglerde tavan yaptı

Geride bıraktığımız 31 Mart yerel milyonlarca insan tarafından dört gözle gerek evlerde gerekse meydanlarda takip edildi. Siyasi partiler yarışlarını sandıkta sürdürürken bir diğer yarışta kanallar arasında gerçekleşti.

Haber kanallarının arasında geçen rekabete son zamanlarda adından sık sık söz ettiren haber kanalı TV100 damgasını vurdu. AB hedef kitlesinde prime time zaman diliminde tv100 ilk 5 kanal arasında yer aldı. Now, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV gibi kanalların yer aldığı 57 kanal arasında 46 kanalı geride bırakan tv100 11. oldu.

TV 100 BİRÇOK KANALI GERİDE BIRAKTI

Son zamanlarda rekabeti ile dikkat çeken tv100 seçim gecesinde de adından bahsettirmeyi başardı. TV 100 AB hedef kitlesinde prime time zaman diliminde ilk 5 kanal arasında yer aldı. Bununla beraber heyecanın pik yaptığı ‘prime time’ yani günün en sıcak zaman diliminde başta Habertürk ve NTV olmak üzere aralarında TELE1, Ahaber, KRT, Haberglobal, TGRT,ülke tv’nin de olduğu pek çok kanalı geride bıraktı.

46 KANALI GERİDE BIRAKTI

TV100; Now TV, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV gibi kanalların yer aldığı 57 kanal arasında 11. Sırada yer aldı. Bununla beraber TV 100; Prime time kuşaklarında pek çok izleyicinin tercih ettiği TV8, NTV, Habertürk, Beyaz TV, Kanal 7, TRT Belgesel, TLC, DMAX, 360, TEVE2, gibi kanalları da geçti.

Seçim gecesi için önceki günlerde detaylı hazırlık yapan tv100, güçlü ekran yüzleri Erdoğan Aktaş, Gürkan Hacır, Başak Şengül, Candaş Tolga Işık, Cansu Canan Özgen, Kübra Par, ve ana haber sunucusu Osman Kenan Çapoğlu’nun sunduğu seçim özel programı ile anlık gelişen son dakika bilgilerini tarafsız bir şekilde aktardı.

SEÇİM GECESİ RATİNG SIRALAMASI

İşte seçim gecesi prime time zaman diliminde ratingler: