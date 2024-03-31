Seçim günü iki aile arasında taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Ortalığı savaş alınana çeviren kavga merkez Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi’nde meydana geldi.

Daha önce aralarında husumet bulunan iki aile, oy verme esnasında birbirleriyle karşılaştı. Oy verme işlemi sırasında çıkan tartışma büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

Vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla anbean görüntülendi. Kavga sonrasında bölgeye jandarma ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve çevik kuvvet ekipleri, mahallede yeni bir kavganın yaşanmaması için alanı güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.