Seçim kararı sonrası ilk anket. Saray'ın koridorlarında derin sessizlik

Anket araştırma şirketi PİAR Araştırma, seçmene sorduğu "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu aday olursa, hangi adaya oy verirsiniz?" sorusuna gelen yanıtları paylaştı.



Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu, anket sonuçlarına göre yüzde 57,1 oy oranıyla Erdoğan'ın önünde yer alıyor





Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan ise anket sonuçlarına göre oy oranı yüzde 42,9





Ankette sorulan diğer soru milletvekilliği seçimlerinde ise birinci parti CHP'nin oy oranı yüzde 32,3



Birinci parti CHP'yi ise yüzde 30,8 ile AKP takip ediyor.





Anket sonuçları şu şekilde: