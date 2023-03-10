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Seçim kararı sonrası ilk anket. Saray'ın koridorlarında derin sessizlik

Araştırma şirketi Mart 2023 tarihli anketinde, bin 460 kullanıcı ile 12 ilde yaptığı Seçmen Eğilimleri Araştırması'nı yayımladı. PİAR Araştırma, "Araştırmamız, nuts1 kapsamında 12 İl'de 1460 katılımcı ile CATI yöntemi ile yapılmıştır." açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 21:05
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Seçim kararı sonrası ilk anket

Seçim kararı sonrası ilk anket. Saray'ın koridorlarında derin sessizlik
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Anket araştırma şirketi PİAR Araştırma, seçmene sorduğu "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu aday olursa, hangi adaya oy verirsiniz?" sorusuna gelen yanıtları paylaştı.

Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu, anket sonuçlarına göre yüzde 57,1 oy oranıyla Erdoğan'ın önünde yer alıyor


Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan ise anket sonuçlarına göre oy oranı yüzde 42,9


Ankette sorulan diğer soru milletvekilliği seçimlerinde ise birinci parti CHP'nin oy oranı yüzde 32,3

Birinci parti CHP'yi ise yüzde 30,8 ile AKP takip ediyor.


Anket sonuçları şu şekilde:

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