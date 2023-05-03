Seçim öncesi bakın ne bulundu. Ne petrol ne jelibon ne doğalgaz rezervi

Petrol ve jelibon rezinin bulunmasından sonra Kayseri'de yapılan sondaj çalışmalarında 1.2 milyar değerinde altın rezervi tespit edildiği açıklandı. Bunun da seçim müjdesi olduğunu belirten bir vatandaş "Bunca yıl bilunmadı. Şimdi mi bulunuyor" yorumunu yaptı.

Seçim öncesi bakın ne bulundu. Ne petrol ne jelibon ne doğalgaz rezervi

İHA'nın haberine göre, "Adana'da petrol" rezervi bulunmasının açıklanmasından sonra gazeteci Murat Muratoğlu'nun “Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı…” şakasını gerçek sanan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek canlı yayında açıklamıştı.

ÇIKARTMA İŞİNİN TARİHİ DE VERİLDİ

Seçime 12 gün kala Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Kaşköy Mahallesi’nde bir firma tarafından yapılan çalışmalarda 1.2 milyar dolar değerinde altın rezervi bulundu. Altını çıkarmak için çalışmaların ilerleyen günlerde başlayacağı öğrenilirken, mahalle sakinleri büyük mutluluk yaşadı.

Kaşköy Mahallesi Muhtarı Hacı Soykarcı, “Ülkem adına mutluyum. Çünkü her tarafa katkısı olacak. Ülkeme katkı olacak, mahallemde boş gezen işsizler için iş bakımından katkısı olacak. Benim mahallemden şehir merkezine ve dışarıya göç var. İşsizlerimiz buraya gelecek. Bu firma da burada başlayınca bu işçileri alacak ve onlar da iş sahibi olacak. Mahalleme zarar vermeden başka taraftan çekeceklerini söylediler. 3 yıl önce sondaj aramasına başlamışlardı ve bu çalışmalar neticesinde bu rezerv tespit edildi" dedi.

16 TON ALTIN ÇIKACAK

Soykarcı "Daha önce umudumuz yoktu, kati verilmiş karar yoktu. Son vurulan sondajlar neticesinde buna ulaşıldı. Memnuniyet verici bir şey. 1.2 milyar dolar küçümsenecek bir rakam değil. Bizim tahmin ettiğimize göre 16 ton civarında rezerv gösteriyor. Ülkeme bir gelir olacak. Ülkem kazanacak, mahallem kazanacak, herkes kazanacak. Herkese faydası olacak” ifadelerini kullandı.

Muhtar Soykarcı, “Mahalle sakinlerimin birkaç itirazı vardı, onları da yetkililerle görüştüm. Araçlar mahallemizin ortasından geçecekti. Bu araçları mahalleye zarar vermeden başka yoldan çekeceklerini ifade ettiler. Çiftçilere, arıcılık yapanlara hiçbir zarar vermeden başka bir yoldan çekeceklerini söylediler. Bundan dolayı da memnun olduk. Bu şekilde devam ederse bir sıkıntı yaşamayacağız” dedi.

"KISKANMIYORLAR ACIYORLAR"

Altın rezervi bulunduğuna inanmadığını belirten ve ismini açıklamayan bir vatandaş "Madem ülkemde petrol, altın vardı da seçime 12 kala mı bulunuyor. Bunlar halkın ağzına bal çalmak. Oy için söylenmiş pembe yalanlar. AKP'nin 'yerli uçağımız göklerde' afişleri hala gözümün önünde. Seçimler bitince hepsi yok olup gider. Bizim gerçeklerimiz etin, patatesin, soğanın kilo fiyatı. Açız biz açız. Bizi hiç bir ülkede kıskanmadığı gibi halimize açıyor" yorumunu yaptı.

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