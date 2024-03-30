Seçim öncesi bir evrak yakma vakası daha. Bir il bu olayı konuşuyor

Yarın Türkiye sandık başına gidecek. Yerel seçimlere 1 gün kala bomba bir iddia ortaya atıldı.

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak gündem olacak bir iddiada bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait iştiraki ORKENT A.Ş’ye ait bir araçta taşınmış çok sayıda evrakın yakıldığı görülüyor.

Videoda ise bir personelin “ORKENT bütün projeleri yakıyor” dediği duyuluyor.

Yılmaz videoya şu notu düştü:

Bu telaş niye?

Panik halde, yaktığınız evraklar içerisinde, belediye şirketlerinin usulsüz ihale dosyaları mı var?

Yangından alelacele neyi kaçırıyorsunuz?

Bu evrakları neden ateşe attınız?

Neden bir kamyonet dolusu evrağı, kağıdı geri dönüşüme vermek yerine yakmayı tercih ettiniz?

Yoksa bu çuvalların içerisinde şaibeli ihaleleriniz, belli gruplara sağladığınız rant evrakları mı var?

Bu evrakların içerisinde kamuoyundan gizlediğiniz ne var?

Günlerdir meydanlarda dile getirdiğim usulsüzlüklerinizin, yolsuzluklarınızın ortaya çıkmasından mı korktunuz?

Tüm savcıları göreve davet ediyorum.

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORKENT A.Ş. acil incelensin.

Ordu bu harami düzeni hak etmiyor.

GÜNDEM OLDU

Öte yandan olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Ordu'da herkes bu olayı konuşuyor.. Evrakların kime ait olduğu, evraklarda ne olduğu ve neden yakıldığı ise merak konusu.