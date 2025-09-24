"Seçim öncesi operasyon" demişti: Ali Koç'a ceza geldi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 23 Eylül günü yapılan toplantıdan çıkan ceza kararlarını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden açıklanan kararlara göre, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'la oynanan maçta taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle 400 bin lira, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle de 220 bin lira para cezası kesildi.

Maçın oynandığı 17 Eylül'de Fenerbahçe Başkanı olan Ali Koç'un ise maç sonrasındaki açıklamaları ile "Futbolun ve kurumların itibarını zedelediği" gerekçesiyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi.

Maçtaki hakem kararlarına tepki gösteren Ali Koç, "Pazar günü seçim var. Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur" demişti.

Bir diğer Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e ise Başakşehir maçında "zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesi"nden dolayı 220 bin lira para cezası verildi.

