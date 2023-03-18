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CHP’den Muharrem İnce açıklaması. Seçim öncesi sinyal gitti

CHP’den Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Elbette ki kendisinin belli değerlendirmeleri olacaktır. Biz saygı duyuyoruz zaten bizim ittifakımız belli. Ama biz bir Halil İbrahim sofrası açtık. Bu sofrada herkese yer var" dedi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 18:13
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Seçim öncesi sinyal gitti. CHP’den Muharrem İnce açıklaması

CHP’den Muharrem İnce açıklaması. Seçim öncesi sinyal gitti
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Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

CHP’DEN MUHARREM İNCE AÇIKLAMASI

Muharrem İnce, Fatih Altaylı’ya yaptığı “Günü geldiğinde Kemal Bey lehine çekilirim” açıklamasının ardından dün Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a konuştu.

 İnce'nin, "Seçim ikinci tura kesin kalacak. Diyelim ki Erdoğan’la ben kaldım. Kılıçdaroğlu’na verilen oylar bana gelir, ben kazanırım. Kılıçdaroğlu ile ben kalırsam, yine ben kazanırım" sözleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a soruldu.

"SOFRADA HERKESE YER VAR"

Halk TV ekranlarında Senem Toluay Ilgaz'a açıklamalarda bulunan Torun, "Onu milletimiz bilir. Sonuçta Sayın İnce Memleket Partisi'nin Genel Başkanı ve kendi yetkili kurullarından da cumhurbaşkanlığıyla ilgili adaylık yetkisi alarak ilan etti. Elbette ki kendisinin belli değerlendirmeleri olacaktır. Biz saygı duyuyoruz zaten bizim ittifakımız belli. Ama biz bir Halil İbrahim sofrası açtık. Bu sofrada herkese yer var" dedi.

"Bu sofrada herkesin bulunmasını, destek vermesini arzu ederiz" diyen Torun, "Meselenin ülke meselesi olduğunu, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında artık demokrasiyle taçlandırmamız gereken bir süreç olduğunu, bugün bu seçimin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın izlediği bir seçim olduğunu, arıtk demokrasinin kazandığı bir seçim olması için her türlü katkıya ve desteğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

GAZETECİLERE KÜSMESİYLE GÜNDEME GELDİ

Öte yandan son dönemde bazı gazetecilere "küsmesiyle" gündeme gelen İnce Twitter'dan konu hakkında bir paylaşım yaptı. İnce, "Ben her medeni insan gibi gazetecilerle konuşmaya ve onları ikna etmeye çalışıyorum. Onlara hakaret etmiyor, onları tehdit etmiyorum. Yılmaz Özdil’in baskı sonucu işine son verilmesine susanlar, benimle konuştuktan sonra arkadaşını öğretmene şikayet eden ilkokul çocuğuna dönüşüyor. Erdoğan’ın bu ülkeye yaptığı en büyük kötülük, her cenahtan gazeteciyi siyasi pozisyon almak zorunda bırakmasıdır. Bunların hepsini aşacağız" diye yazdı.

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