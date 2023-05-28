Seçim paylaşımlarına soruşturma: 5 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, provokatif paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle re'sen başlattığı soruşturmada ilk aşamada 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Seçim paylaşımlarına soruşturma: 5 gözaltı

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine ilişkin sosyal medya hesaplarından 'provokatif paylaşımlar' yapıldığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

İHA'nın haberine göre; Başsavcılık'tan yapılan açıklamada 'sosyal medya hesapları yolu ile kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak suretiyle alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak re'sen soruşturma başlatıldığı' belirtildi.

Şu ana kadar tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

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