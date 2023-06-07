Seçim sonrası RTÜK’ten ilk cezalar. FOX TV Halk TV Tele 1 ve Flash Haber’e ceza yağmuru

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından muhalif kanalların sesini kısmak için yeniden harekete geçti.

RTÜK Üst Kurul Üyesi İlhan Taşcı, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK'ün, FOX TV, Halk TV, Flash Haber ve Tele 1'e ceza verdiği açıkladı.

Taşcı'nın paylaşımına göre, FOX TV ve Halk TV'ye yüzde 5 idari para cezası, Tele 1’e verdiği yüzde 3 idari para cezasını 3 ayrı rapora bağlayarak, yüzde 3 ceza kararlaştırıldı. Böylece tek yerine 3 ceza verdi.

Taşcı'nın paylaşımına göre, ayrıca, Flash Haber’e yüzde 3 para cezası verildi.

RTÜK Üyesi Taşcı'nın paylaşımı şöyle:

"Seçimler bitti, RTÜK televizyonların sesini kısmak için hızla harekete geçti. FOX TV’nin seçim yayınında Çiğdem Toker’in daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dile getirdiği “demokrasi sandıktan ibaret değildir” sözleri nedeniyle kanala yüzde 5 idari para cezası verildi.

RTÜK, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programında Ümit Özdağ’ın Suriyeli seçmenlere yönelik eleştirileri sırasında “Seçim sonucuna hukuken saygım var, politik olarak yok” sözleri nedeniyle toplumu kin ve düşmanlığa tahrik savıyla HALK TV’ye yüzde 5 para cezasına karar verdi.

Prof. Dr. Emre Kongar ile Merdan Yanardağ’ın 18 Dakika programında, oy pusulalarına ilişkin iddiaları nedeniyle nedeniyle Tele 1’e yüzde 3 idari para cezası verildi. Tele 1’in aynı reklam kuşağındaki yayınlara 3 ayrı rapora bağlayarak, yüzde 3 ceza kararlaştırıldı. Böylece tek yerine 3 ceza verildi!

DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakına katılmasını eleştirmesi nedeniyle de Flash Haber’e Oğan’ın “küçük düşüldüğü” gerekçesiyle yüzde 3 para cezası verildi. Oğan tarafsız kalsaydı acaba RTÜK yine bu cezayı verir miydi!?

Seçim sonrası RTÜK, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkına karşı her türlü engellemeye hızla girişti. Elbette bu sis bulutu dağılır, özgürlükler hak ettiği değere, halk da gerçekleri duymaya kavuşur. Bugünkü kararlara Sayın Tuncay Keser ile karşı oy kullandık."