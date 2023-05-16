Seçim sonuçlarına itiraz süresinin uzatılması için YSK'ya başvuru yapılacak

YSK’nın sistemindeki 14 Mayıs seçimleri verilerinin siyasi partilerle paylaşılması ve sandık sonuç tutanakları ile karşılaştırılmalar yapılmasından sonra çok sayıda oy YSK’nin sistemine ‘yanlış’ geçirildi iddiası ortaya atıldı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) konuya ilişkin bir açıklama yaparak bu duruma karşı YSK'ya itiraz süresinin uzatılması için başvuruda bulunacağını açıkladı.

VATANDAŞLAR KARŞILAŞTIRMA YAPTI, SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Vatandaşlar, CHP’nin YSK verilerini paylaştığı sts.chp.org.tr sitesindeki oylarla sandık sonuç tutanakları arasında yapılan karşılaştırmaları sosyal medyadan paylaştı.

Yapılan paylaşımlarda, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı sandıklarda oyların sisteme yanlış girildiğine dair iddialar yer alıyor.

TKP'DEN 'İTİRAZ' AÇIKLAMASI

İtiraz süresinin kısıtlı olmasına dikkat çekilen açıklamada, TKP "sürenin uzatılması için YSK’ya başvuruyoruz" ifadelerini kullandı.

TKP'nin açıklaması şöyle:

"YSK’nın açıkladığı oy sonuçlarına itiraz süresi oldukça kısıtlı. Kaydırmaların ve hatalı girişlerin sayısı bu itiraz süresi içinde ele alınabilecek sayının çok ötesinde. Bu sürenin uzatılması için YSK’ya başvuruyoruz."

TKP: OYLARIMIZ BAŞKA PARTİLERE YAZILMIŞ

TKP Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı, TKP'nin oylarının başka partilere yazıldığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sarı şunları söyledi:

"YSK Sandık Sonuçları Paylaşım Sisteminde (SSPS-KOKPİT) partimizin oylarını kontrol ediyorum. Bir sürü sandıkta TKP oyları başka partilere yazılmış. Ya sandık oy çeteleleri tutanağa geçirilirken, ya da sandık tutanakları sisteme girilirken. Bu nedir! Belli ki sonu gelmeyecek..."