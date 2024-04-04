Seçim tartışmasında polisten kadın erkek demeden orantısız müdahale. Yere düşen kadınlara böyle vurulmaz ki

İş insanı İsa Ceylan sosyal medya hesabından, Adana’da muhtarlık seçimleri nedeni ile Bahçelievler Mahallesinde çıkan tartışmalar için olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesini paylaştı.

Polisin kadın erkek demeden orantısız bir şekilde vatandaşlara cop ve biber gazı ile müdahale ettiği görüntüleri paylaşan İsa Ceylan, şikayetçi olduklarını açıkladı.

İş insanı İsa Ceylan’ın paylaşımı şu şekilde:

“Burası Adana Bahçelievler Mahallesi. Polisin kadın erkek demeden, düşenlere bile orantısız güç kullanarak ellerinde hiç bir cisim olmayan aile bireylerimi yaralaması toplum vicdanını sarstı. Vatanını seven yurttaşlar olarak dehşet içinde kaldık.”

“DEHŞET VERİCİ!”

Gazeteci-yazar Mehmet Faraç’ta, sosyal medyada polisin orantısız müdahalesinin dehşet verici olduğunu açıkladı. Yere düşen kadınların hedef alınmasının sebebinin sorgulanması gerektiğini ifade eden Faraç’ın paylaşımı şu şekilde:

“Adana’da polis müdahalesi dehşet verici!.

Muhtarlık tartışmasına müdahaleden söz ediliyor ama yaralananlar aynı ailedenmiş!

Kanaat önderi olarak tanınan birinin ailesine yönelik orantısız gücün yere düşen kadınları hedef almasının asıl sebebi sorgulanmalı!”