Seçim yatırımı 'bedava gaz' sanayiyi vurdu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) her ay yayımladığı doğal gaz raporunda konut tüketiminin bedava olduğu mayıs ayına ilişkin tüketim verilerine bakıldığında, bedava olarak verilen gazın sanayide üretimin düşmesine neden olduğu ortaya çıktı.

Seçim yatırımı 'bedava gaz' sanayiyi vurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidarın seçim öncesi konutlarda doğal gazı bedava yapması nedeniyle sanayide üretimin daraldığına dikkat çekerek, “Konutlara bir ay boyunca verilen bedava doğal gaz, yerli gaz gibi gösterilerek ithal gaz ile yapılırsa; toplam tüketimi dengelemek ve arz güvenliğini sağlamak için bir yerden kısmak gerekecekti.

Resmi raporlara göre anlıyoruz ki sanayi tüketimi daraltılmış. Sanayide doğalgaz tüketiminin düşmesi demek üretimin de düşmesi anlamına gelir” dedi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre Akın, seçim döneminde Karadeniz doğal gazı henüz sisteme verilmeden iktidarın konutlarda doğalgazı bir ay boyunca bedava yapmasının sanayiyi olumsuz etkilediğini vurguladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) her ay yayımladığı doğal gaz raporunda konut tüketiminin bedava olduğu mayıs ayına ilişkin tüketim verilerine işaret eden Akın, konut tüketiminde rekor artışın, diğer sektörlerde ise olağanüstü düşüşün olduğunu belirtti.

Akın, “Konut tüketimi yerli gaz algısıyla ithal gaz üzerinden bedava yapılınca arz güvenliğinin sağlanması için tüketimin başka alanlarda kısıtlanması gerekti.

Konut tüketimi yüzde 106 oranında artarken; enerji sektöründe yüzde 15,06, ulaşım sektöründe yüzde 19,93, toplam tüketimde en büyük paya sahip olan sanayi sektöründe ise yüzde 11,17 oranında düşüş yaşandı.

Sanayide en fazla düşüş yaşanan alan yüzde 87,96 oranıyla gübre sektörü oldu” dedi.

"DOĞAL GAZ PROPAGANDA MALZEMESİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

İktidarın seçim öncesinde yerli ve milli doğalgaz söylemiyle henüz sisteme dahil edilmeyen Karadeniz doğal gazını seçimde propaganda malzemesine dönüştürdüğünü vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

“İthal doğalgaz üzerinden yapılan bu propaganda milletin parasıyla oluşan Hazine’ye ek yük getirirken, diğer yandan da enflasyonun düşük gösterilmesiyle kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarına yapılan artışı olumsuz etkiledi.

Şimdi de resmi rakamlar bize gösteriyor ki sanayide doğalgaz tüketimi düşmüş. Üretimin temel bir girdisi olan doğalgaz tüketiminin düşmesi sanayide üretimin düşmesi anlamına geliyor.

Küçük bir paya sahip olsa da gübre üretimdeki düşüş halihazırda pahalı olan gübrenin daha da pahalı olmasına, bu da gıda fiyatlarının daha da yükselmesine neden olacak.”

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