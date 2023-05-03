Seçime 11 gün kala son anket sonuçları yayımlandı: Saray'a iki kötü haber birden

ORC Araştırma yaptığı seçim anketinin sonuçlarını yayımladı. 29 Nisan -1 Mayıs tarihleri arasında 41 ilde 3 bin 950 kişiyle yapılan ankette katılımcılara "Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?" ve "Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" soruları soruldu.

Anket sonuçlarına göre cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda yüzde 48; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 44,6 oy aldığı görüldü.

Diğer cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce yüzde 4,3; Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 3,1 oy oranına sahip oldu.

ORC'nin 9 gün önce yayımladığı anket sonuçlarında yüzde 6.1 oy alan İnce'nin oylarının eridiği görüldü. İnce'nin oylarının diğer isimlere kayması dikkat çekerken, Erdoğan'ın oy oranının yüzde 42,4'ten yüzde 44,6'ya yükselmesi dikkat çekti. Bir önceki ankette Kılıçdaroğlu yüzde 49,3; Oğan ise yüzde 2,2 oy oranına sahipti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan geride görünürken öte yandan parlamento seçimlerinde de Millet İttifakı üstünlüğü ele geçirmiş görünüyor.

Partilerin oy dağılımı şöyle oluştu

AKP: Yüzde 33,2

CHP: Yüzde 28,0

İYİ Parti: Yüzde 15,5

YSP: Yüzde 9,6

MHP: Yüzde 5,7

TİP: Yüzde 2,0

Memleket Partisi: Yüzde 1,9

BBP: Yüzde 1,6

YRP: Yüzde 1,3

DİĞER: Yüzde 1,2