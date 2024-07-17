Seçime saatler kala İbrahim Hacıosmanoğlu'na desteğini açıkladı

18 Temmuz’da gerçekleşecek olan TFF Başkanlığı seçiminde Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu kozlarını paylaşacak.

Seçime artık saatler kala iki adayda delegeleri ikna çalışmalarını sürdürürken İbrahim Hacıosmanoğlu’na Sakarya’dan destek geldi.

Lig ekiplerinden Sakaryaspor’un başkanı Gökhan İn yaptığı açıklama ile seçimde İbrahim Hacıosmanoğlu’na oy vereceklerini duyurdu.

Gökhan İn açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

“Her spor kulübü başkanının gönlünde bir aslan yatar. Biz de tercihimizi yaptık ve bunu açıkça ifade ettik. Diğer adaylardan da teklifler aldık. Transfer yasağımızı öğrenmişler ve 'Transfer yasağınızı kaldıralım, bizim tarafımızda olun' dediler. Ancak biz Hacıosmanoğlu ile sadece bir bardak çay içtik. O içtiğimiz bir bardak çay, transfer yasağının kaldırılmasından ve maddi tekliflerden daha değerlidir.

Bazı büyüklerimiz, Hacıosmanoğlu kazanamazsa başka adayların bize sıkıntı çıkarabileceğini söylediler, fakat biz herkese mavi boncuk dağıtamayız. Taraf olduğumuzu noter huzurunda açıklayacağız. Karınca misali, Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun yanında olduğumuzu belirttik. Hepinize teşekkür ederim.”