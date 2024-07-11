Seçime TFF engeli

Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlık seçimi beklenen tarihte gerçekleşmeyecek.

11 Temmuz Perşembe günü (bugün) yapılması planlanan seçim TFF seçimine takıldı.

18 Temmuz'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimi sonrası Kulüpler Birliği yeniden toplanacak ve yeni başkanını seçecek.

Kulüpler Birliği'nin şu anki başkanı Ali Koç, kısa bir süre önce görevden ayrılmak istediğini açıklamıştı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, diğer kulüplerden gelen başkanlık tekliflerini reddetti.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ise Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına aday olmak istediğini ifade etti.

ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, başkanlık konusunda şu açıklamayı yapmıştı:

Gelecek hafta yapacağımız ikinci toplantıda yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerini seçip duyuracağız. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimleri ve aday olmak isteyenlerin talepleri de gündemdeydi.

Kulüpler Birliği'ne sunum yapma isteklerini dile getirdiler ve kimleri hangi koşullarda dinleyeceğimizi tartıştık.

Yönetimsel bazı konuları ele aldık ve uzun zamandır bir araya gelememiş başkanlarımızın katılımıyla verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

Bazı başkanlarımız milli maç için yola çıkacak. Milli takım ve sponsorluklarla ilgili kararlar aldık.