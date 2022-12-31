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Kazanamazsam yargılanacağım demişti. Seçimi kaybedince görev süresi dolmadan ABD'ye gitti

“Seçimleri kaybettiği takdirde yargılanacağını” ifade eden aşırı sağcı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, görev süresinin dolmasına iki gün kala Hava Kuvvetleri uçağıyla ABD'ye gitti.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 17:08
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Seçimi kaybeden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro görev süresi dolmadan ABD’ye gitti

Kazanamazsam yargılanacağım demişti. Seçimi kaybedince görev süresi dolmadan ABD'ye gitti
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Brezilya'da seçimi solcu rakibi Luiz Inácio Lula da Silva’ya kaybeden ve  “seçimleri kaybettiği takdirde yargılanacağını” ifade eden Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, görev süresinin dolmasına iki gün kala ABD’ye gitti.

Bolsonaro'nun dün danışmanları ve eşiyle bir Hava Kuvvetleri uçağıyla Florida'ya gittiği bildirildi. Bolsonaro, gazetecilere “Uçuşum var, yakında döneceğim” dedi.

Aşırı sağcı lider, bu kararla Lula’nın pazar günü yemin ederek yeniden Devlet Başkanı olacağı törene katılmaktan kaçınmış olacak.

Brezilya basını, Bolsonaro’nın dönüp dönmeyeceğinin bilinmediğini aktardı. Bolsonaro dün internetten yayınlanan veda konuşmasında, “Her şey 1 Ocak’ta sona ermeyecek. Bundan emin olabilirsiniz” demişti. Sağcı liderin görev süresinin dolmasıyla dokunulmazlığını kaybedeceği için Brezilya'dan ayrılmayı tercih ettiği söyleniyor.

Devlet Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao, Bolsonaro'nun ülkeden ayrılması nedeniyle görevi geçici olarak devraldı.

Ekimde düzenlenen seçimi solcu selefi Luiz Inacio Lula da Silva’ya kaybeden Bolsonaro’nun bir süre sessiz kalması ve aşırı sağcıların gösterileri, darbe endişelerine yol açmıştı.

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