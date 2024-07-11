Seçimi kaybederse Türkiye’ye kaçacak! 5 milyar dolarını Türk bankalarına aktardı

Perulu gazeteci Jaime Bayly’in iddiasına göre Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, 28 Temmuz’da düzenlenecek seçimleri kaybetmesi halinde Türkiye’ye kaçacak. Maduro’nun İstanbul’da lüks bir villası ve Türkiye’deki bankalarda 4-5 milyar dolar parası olduğunu öne süren Bayly, “Maduro her an ülkeden kaçmaya hazır” dedi.

Güney Amerika ülkesi Venezuela’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi yarış kızışıyor. Yarışın, mevcut lider Nicolás Maduro ile muhalefetin ortak adayı Edmundo González arasında geçmesi bekleniyor. Anketlerde önde olan González’in yarışı kazanması halinde başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere Batılı ülkeler tarafından “uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında rolleri olduğu” iddia edilen Maduro’nun ne yapacağı merak konusu. İddiaya göre Maduro, seçimleri kaybetmesi halinde Türkiye’ye kaçacak.

"MUHALEFET KAZANABİLİR"

28 Temmuz’daki seçimlerin iktidarın kalıcılığı açısından çok önemli olduğunu söyleyen Bayly, “Maduro ve destekçileri, ülkedeki seçimlerin özgür ve adil olması halinde seçimleri demokratik muhalefetin açık ara farkla kazanacağını biliyorlar” dedi.

MADURO’NUN TÜRKİYE İLGİSİ NEREDEN GELİYOR?

Maduro, Hugo Chavez’in 5 Mart 2013’te hayatını kaybetmesinden üç gün sonra yemin etti ve devlet başkanı oldu.

Türkiye, 2018’den bu yana Venezuela’ya gıda ve kişisel hijyen ürünleri de dahil olmak üzere ihracatını artırdı.

Reuters’in haberine göre Güney Amerika ülkesi Venezuela, miktarı halen halka açıklanmasa da Türkiye’ye önemli miktarda altın sattı.

Türkiye’ye ilk üst düzey ziyaretini 6 Ekim 2017 tarihinde düzenleyen Maduro, Ankara’ya geldiğinde şu açıklamayı yapmıştı: “Türkiye’ye geldik çünkü Türkiye’ye inanıyoruz. Yeni bir gücün doğduğunu biliyoruz.”

Maduro Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ağırlandı, Türkiye-Venezuela arasında beş farklı anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşmaların arasında Karakas-İstanbul hattındaki uçuşların sayısının artırılması, turizm, tarım ve hayvancılık ve güvenlik anlaşmaları bulunuyordu.