Seçimin 13 oy farkla bittiği ilçede AKP ve MHP’liler arasında arbede. Silahlar çekildi

Kaynak: DHA
Seçimin 13 oy farkla bittiği ilçede AKP ve MHP’liler arasında arbede. Silahlar çekildi
Çorum'da seçimi 13 oy farkla AKP'li adayın kazandığı Uğurludağ ilçesinde, 92 oyun da geçersiz sayılmasıyla çıkan olaylarda AKP'li ve MHP'li gruplar arasında arbede yaşandı.

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarına göre mevcut Belediye Başkanı AKP’li Remzi Torun 1546, MHP'nin adayı Zeki İpek ise 1533 oy aldı.

AKP’li adayın 13 oyluk farkla seçimi kazandığı ilçede 92 oy da geçersiz sayıldı.

MHP İlçe Teşkilatı, başta İlçe Seçim Kurulu olmak üzere, İl Seçim ve Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurularda bulundu.

Üç yerden de ret yanıtı alınması üzerine akşam saatlerinde ilçede ortam gerildi.

Belediye binası önünde iki grup arasında çıkan arbedede silah sesleri de duyuldu.

Olay, emniyet ekipleri ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'ın araya girmesiyle büyümeden sona erdi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, boş kovanlar bölgeden toplandı.

Olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı.

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