Seçimler için TİP'e 30 milyon TL verildiği iddia edilmişti. CHP'den ilk açıklama geldi

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının tamamlanmasının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP'nin Türkiye İşçi Partisi'ne 30 milyon lira verdiği iddialarına yanıt veren Öztrak, "Bu konuyla ilgili ilgili parti açıklama yaptı ve hukuki süreç başlatıldığını söyledi. Tamamen gerçek dışı söyleyeceğimiz bir şey yok" ifadelerini kullandı.

İŞSİZ SAYISI ARTIYOR

MYK toplantısında hükümetin çift haneli enflasyonun önümüzdeki yıllarda da süreceği yönündeki açıklamaları ele aldıklarını ifade eden Öztrak, "Kamu çalışanları ve emeklilerinin toplu sözleşme görüşmeleri, artan kiralar ve fiyat artışlarına yetişemeyen ücretler de yine bir başka önemli gündem maddemizdi. Yaklaşan yerel seçimler için yapılacak hazırlıklar ile parti içindeki kongre süreçleri de kurulumuzun gündemindeydi" ifadelerini kullandı.

İktidarın ekonomi alanında attığı adımlarla ilgili konuşan Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Asla ödün vermediğimiz iki husus vardır. Bunlardan biri istihdamdır, diğeri büyümedir" sözlerini hatırlatarak, "Ertesinde TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Gerçek işsiz sayısı bir ayda 660 bin kişi arttı. 9 milyonun üzerine çıktı. Ülkemizdeki işsiz sayısı yeryüzündeki 100 ülkenin nüfusunu aştı. Bu söylediği de yalan oldu" diye konuştu.

ÜLKE DÖVİZSİZ KALDI

Öztrak, "Erdoğan seçimden önce ‘Ekonomi iyi, şahlanıyoruz’ diyordu. Seçimi kazanmak için, Daha önce ‘Seçim kaybedeceğimi bilsem de yapmam’ dediği ne varsa yaptı. Yetmedi, milletin dövizlerini har vurdu harman savurdu. Kazanın dibini deldi, ülke dövizsiz kaldı. Ekonominin sağlam olduğu da yalan çıktı. Ekonominin altını üstüne getiren Erdoğan seçimden sonra vitrine birkaç isim koyarak, sebep olduğu ağır güven bunalımını aşabileceğini, ülkeye para getirebileceğini, Yaklaşan yerel yönetim seçimlerine kadar İdare edebileceğini düşündü. Ama uluslararası piyasalar vitrine aldanmadı. Yaparız dediklerine kanmadı. Çaresizlik içinde bir zamanlar hain ilan ettikleri katil dedikleri, küfür ettikleri Körfez krallarının, prenslerinin, Emirlerinin, şeyhlerinin, eteklerine sarıldılar" diye devam etti.

HAYAT PAHALILIĞI ALTINDA EZİLEN MİLLETİN SESİNİ DUYMUYORLAR

Merkez Bankası’nın 2024 enflasyonunu yüzde 33’e güncellediğini hükümetin memurlara ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 teklif ettiğini hatırlatan Öztrak, "Bunlarda ne insaf ne de izan kalmış. Depremzedelerin de sesini duymuyorlar. İnsanlar yakınlarının naaşını bulmak için Hala bir umut beklerken, bunlar depremzedeleri icra yoluyla yurtlardan çıkartıyorlar. Bir de utanmadan sıkılmadan muhalefete laf söylüyorlar" dedi.

İktidarın çalışanların sesini duymadığını ifade eden Öztrak, "Bu yılda mevsimlik tarım işçilerinin dramı devam ediyor. Oradan oraya servislerle, kamyonlarla, bazen traktör kasalarında taşınırken kazalarda yaralanıyor, hayatlarını yitiriyorlar. Hükümetse bunları seyrediyor. Hayat pahalılığı altında ezilen milletin sesini duymuyorlar. Artık memlekette patronlar bile artan gıda enflasyonuna isyan eder hale geldi. Çocuklarımız yeterli beslenemiyor. Bu onların fiziksel ve zihinsel gelişimini etkiliyor. Saray yanaşmalarının evlatları semirirken bu toprakların evlatları bodur kalıyor. Her 100 çocuktan 15’i kısa bir metni okuyup anlayamıyor" ifadelerini kullandı.

25 MİLYON OYU 35 MİLYONA ÇIKARTACAĞIZ

Haksız, hukuksuz, adaletsiz bir seçim geçirdiklerini, sahte videolarla, "Erdoğan hükümetinin sürmesinden medet uman devletlerle mücadele verdiklerini belirten Öztrak, Genel seçimden önce tüm tuşlara basıldı. Yerel seçimlerden önce de artık elde kalan ne varsa sonuna kadar kullanılacak. Mayıs seçiminden sonra yaşadıklarımız yerel seçimlerde sağlam durmazsak yaşayacaklarımızın sadece fragmanıdır. Biz bir yandan bu hükümetin yanlışlarıyla mücadeleyi sürdürüyoruz. Milletimizi yaklaşan felaketin ortasında yalnız bırakmayacağız" dedi.

Gidişata dur diyeceklerini söyleyen Öztrak, "25 milyon oyu, 30 milyona, 35 milyona çıkartacağız. Mayıs Genel Seçimleri ile başlayan seçim süreci, yerel yönetim seçimleriyle bitecek. Milletimiz mayıs seçimlerinde ilk vizeyi verdi Son icazeti ise bu seçimle verecek. İlk seçimin sonucunu ve faturasını hep birlikte yaşayarak gördük. Yerel seçimden sonra milletimizin daha beterini yaşamaması için var gücümüzle sahada olacağız. Mahalli idare seçimlerinde tarih yazacağız. Bu gidişe dur diyeceğiz" diye konuştu.

TAMAMEN GERÇEK DIŞI

CHP’nin seçim sürecinde Türkiye İşçi Partisi’ne 30 milyon lira verdiği iddiasına ilişkin soru yöneltilen Öztrak, "Bu konuyla ilgili ilgili parti açıklama yaptı ve hukuki süreç başlatıldığını söyledi. Tamamen gerçek dışı söyleyeceğimiz bir şey yok" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti’ye yönelik ittifak çağrısı ve CHP’nin yerel seçimlerde nasıl ittifak kuracağı sorusuna ise Öztrak, "Bizim dışımızdaki iki parti arasındaki diyalogda konuşmak bize düşmez. Bu konuyu kamuoyu önünde tartışmak için vakit olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.