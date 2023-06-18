Seçimler İletişim Başkanlığı'nın kasasını boşalttı. Bir ayda 521 milyon TL harcandı

İki kez sandık başına gidilen mayıs ayında, İletişim Başkanlığı harcama ise 521,4 milyon TL ile rekor kırdı.

Seçimler İletişim Başkanlığı'nın kasasını boşalttı. Bir ayda 521 milyon TL harcandı

İletişim Başkanlığı, bir milyar 631 milyon TL'lik bütçesinin yüzde 72'sini yılın ilk 5 ayında harcadı. İki kez sandık başına gidilen mayıs ayında yapılan harcama ise 521,4 milyon TL ile rekor kırdı.

24 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan ve geniş yetkilerle donatılan İletişim Başkanlığı, bir kez daha harcamaları ile gündeme geldi.

MAYIS AYINI REKOR İLE KAPATTI

İletişim Başkanlığı, seçim döneminde milyonlarca lira harcadı.

2019 yılında 344 milyon 531 milyon TL olan toplam bütçesi 2023 itibarıyla 1,6 milyar TL olan İletişim Başkanlığı, bu yılın ilk ayında 44 milyon 331 bin TL harcadı. Takip eden aylarda seçim dönemine dek harcamaları katlanarak artan İletişim Başkanlığı, iki kez sandık başına gidilen mayıs ayını 521 milyon 439 bin TL'lik harcama ile kapattı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; İletişim Başkanlığı, 2023'ün ilk 5 ayında yapılan harcama ile başlangıç ödeneğinin de yüzde 72'sini harcadı. Kurumun başlangıç ödeneği bir milyar 631 milyon 576 bin TL olarak açıklanmıştı.

HARCAMALAR AYDAN AYA ARTI GÖSTERDİ

Fahrettin Altun'un başkanı olduğu İletişim Başkanlığı'nın 2023 yılının ocak-mayıs döneminde yaptığı harcamalar, aylara göre şöyle sıralandı:

Ocak: 44,3 milyon TL

Şubat: 188,8 milyon TL

Mart: 130,9 milyon TL

Nisan: 282,9 milyon TL

Mayıs: 521 milyon TL

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