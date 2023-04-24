Seçimlerde hangi kimlik kartları geçerli olacak? Eski kimlik kartları geçerli mi?

Seçimlere 20 gün kalan sandık başında geçerli olacak kimlik kartları da belli oldu. Peki vatandaş eski kimlik kartlarıyla oy kullanabilecek mi?

Seçimlerde hangi kimlik kartları geçerli olacak? Eski kimlik kartları geçerli mi?

Türkiye'nin beklediği seçimler yaklaşırken vatandaşların merak ettiği ‘eski kimlikle de oy kullanılabilir mi’ sorusu gündemde.

Edinilen bilgilere göre TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.

Seçimlere sayılı günler kala oy verecek olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de ‘eski kimlikle oy kullanılabilir mi’ sorusu oldu.

SEÇİMLERDE HANGİ KİMLİK KARTLARI GEÇERLİ OLACAK?

Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre, sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

ESKİ KİMLİK KARTLARI DA GEÇERLİ OLACAK

Ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da oy kullanabilecek. (İHA)

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