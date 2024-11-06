Seçimlerde Trump öne geçti. Dolar altına karşı değerlendi

ABD'de Başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanacağı yönündeki beklentilerin artması sonrası dolar altın karşısında az da olsa değer kazandı. İstanbul serbest piyasada dolar yeni güne 34,37 liradan başladı. Euro da 36,99 TL'den fiyatlandı.

Amerika'daki seçimlerde Donald Trump'ın önde olmasıyla birlikte dolarda yukarı yönlü harekete geçti. ABD doları, euro karşısında yüzde 1.7, GBP karşısında yüzde 1,1, İsviçre frangı karşısında yüzde 1,3 ve Japon yeni karşısında yüzde 1,6 değer kazandı.

Ons altın dolar karşısında yüzde 0,3 düşüşle 2.734,25 dolara geriledi. Gram altın 3.024 liradan başladı. Çeyrek altın 4.944 liradan fiyatlandı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.024,1330 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.944,5100 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.892,93 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.370,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.720,6700 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 50.823,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.734,2500 dolar

Kapalıçarşıda gram altın güne 3.129 liradan giriş yaptı. Çeyrek altın ise 5.106 liradan fiyatlandı. Kapalıçarşıda altın fiyatları şöyle: