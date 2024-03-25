Seçimlere sayılı gün kala bir parti daha Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı

Kaynak: AA
Seçimlere sayılı gün kala bir parti daha Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı
Anavatan Partisi, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini duyurdu.

Anavatan Partisi, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldığını duyurdu. Alınan kararın Anavatan Partisi Alanya İlçe Teşkilatı'nca düzenlenen törende açıklandığı bildirildi.

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen Anavatan Partisi Alanya İlçe Başkanlığı görevine yeni atanan Ramazan Durdu Söyler, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na sonsuz destek vereceklerini dile getirerek, "Başkanımızı tanıyoruz, biliyoruz. Yıllardır Alanya'ya eşsiz hizmetler kazandırdı. Yeni dönemde de bu hizmetlerin dahası için başkanımıza ve ekibine olan desteğimizi gösterecek, kendisini ve ekibini yeni dönemde de Alanya Belediyesi'nin başında göreceğiz" ifadesini kullandı.

"BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan adayı Adem Murat Yücel de konuşmasında, şunları kaydetti:

"Anavatan Partisinin tüm kıymetli kadrolarına ve üyelerine göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'ın izni, birliğin gücüyle 31 Mart yerel seçimlerinden de zafer ile çıkacağımızdan şüphemiz yok. Birliğin gücüyle birlikte kazanacağız, birlikte başaracağız. Ayırmadan ayrıştırmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Anavatan Partisi Alanya İlçe Başkanlığına yeni atanan Sayın Ramazan Durdu Söyler'e de yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum."

Törene, Anadolu Birliği Partisi Alanya İlçe Başkanı Şükrü Güneri, Demokrat Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Lök ve meclis üyeliği adaylarının katıldığı kaydedildi.

Son Haberler
TFF Ali Koçu dinledi Spor
TFF Ali Koçu dinledi
Çamaşır hırsızlığı pahalıya patladı: Köpeğini üzerine saldı Video
Çamaşır hırsızlığı pahalıya patladı: Köpeğini üzerine saldı
Akşener bir kez daha emekliler için Erdoğan'a seslendi. 'En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceksin' Gündem
Akşener bir kez daha emekliler için Erdoğan'a seslendi. 'En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceksin'
İstanbul'da taksiciye hız yapmıyor diye sinirlendi: 'Beni dövüyor' Video
İstanbul'da taksiciye hız yapmıyor diye sinirlendi: 'Beni dövüyor'
Cezaevinden izinli çıktı. Annesi ve kız kardeşini öldürdükten sonra camide intihar etti Gündem
Cezaevinden izinli çıktı. Annesi ve kız kardeşini öldürdükten sonra camide intihar etti
Merih Demiral tek bir şey istedi Spor
Merih Demiral tek bir şey istedi
Evine yaptığı balkon çöktü. 1 ölü Yerel Haberler
Evine yaptığı balkon çöktü. 1 ölü