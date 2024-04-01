Seçimlerin ardından Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama. Yol haritası duyurdu

Yerel seçim sonuçlarının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk değerlendirme geldi.

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Mehmet Seçim kararlılık mesajı verdi. Bakan Şimşek, ana hedeflerinin enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek olduğunu ifade etti. Sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yapacaklarını belirten Şimşek tasarrufu ön planda tutacaklarını söyledi.

Orta Vadeli Program OVP'nin güçlendirilerek kararlılıkla uygulanacağını belirten Mehmet Şimşek ana hedeflerinin enflasyonu kalıcı olarak tek naneye düşürmek olduğunu söyledi. Seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacaklarını belirten Mehmet Şimşek OVP’de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceklerini ifade etti.

YAPISAL REFORMLAR

Yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştireceklerini kaydeden Şimşek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacaklarını ifade ederek,"Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız." dedi