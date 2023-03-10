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Hava yolu şirketlerinden seçim hamlesi geldi. Uçak biletlerinde düzenleme

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağının açıklanmasının ardından oy kullanma sürecini kolaylaştırmak adına biletlerdeki iade talepleri ve rezervasyon değişikliği şartlarında bazı düzenlemelere gidildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 23:25
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Seçimlerin yapılacağı tarihin açıklanması ardından Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yollarından bilet düzenlemesi

Hava yolu şirketlerinden seçim hamlesi geldi. Uçak biletlerinde düzenleme
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(İHA)- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağının duyurulmasının ardından THY ve Pegasus, oy kullanacak Türk vatandaşları için bilet ve rezervasyon değişiklik haklarında bazı düzenlemelere gitti. 

THY'den yapılan açıklamada, "Yeni seyahat tarihlerini aynı IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) bölgesinden 31 Mart 2024 tarihine kadar aynı IATA bölgesindeki seferleri almaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. 

İade talepleri hiç kullanılmamış biletler kesintisiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi kesintisiz yapılacaktır.

Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Mart 2024 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar sadece THY ve AnadoluJet tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacaktır" denildi.

"BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ŞARTIYLA..."

Pegasus Havayolları'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde oy kullanmak amacıyla seyahat planlarında değişiklik yapmak isteyen yolculara bilet işlemlerinde sunulan ilave haklar olduğu belirtildi. 

Açıklamada, "10 Mart 2023 ve öncesinde satın aldığınız ve 14 Mayıs tarihini
kapsayan seyahatlerinizi ücretsiz olarak açığa alabilir veya iptal ederek kesintisiz iade alabilir veya değişiklik işlem ücreti ödemeden, sadece yeni bilet ile mevcut bilet arasındaki ücret farkını ödeyerek, dilediğiniz tarihe ve dilediğiniz parkura değiştirebilirsiniz. 

Bilet işlemlerinizi, uçuştan en az 24 saat önce ücretsiz çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.

Gidiş ve dönüş olarak satın alınan biletlerde seyahat aralığı 14 Mayıs tarihini kapsayan biletler; tek yön olan biletlerde ise 7 Mayıs 2023-21 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki biletler için geçerlidir. Bir defaya mahsus olmak şartıyla ilave haklardan yararlanılabilir" ifadelerine yer verildi.

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