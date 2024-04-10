Seçimlerin yenilenmesine karar verilen Hilvan’a kayyum atandı

Kaynak: Haber Merkezi
Seçimlerin yenilenmesine karar verilen Hilvan’a kayyum atandı
Seçimlerin yenilenmesine karar verilen Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde, ilçe kaymakamı belediyeye kayyum olarak atandı.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Serhan Paydaş, sandıktan çıkan oyların yüzde 33,20’sini alarak seçimi kazan isim oldu.

3 dönem belediye başkanlığı yapan AKP’li Aslan Ali Bayık'ın oy oranı ise yüzde 30,72’de kaldı.

Ancak, AKP'nin 15 sandığa itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilen ilçede Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Hilvan Kaymakamımız Orhan Gazi Karakaş, 02 Haziran 2024 tarihinde yapılacak seçimler sonucunda Hilvan Belediye Başkanı seçilinceye kadar 5393 sayılı Belediye Kanunun 46. maddesi gereği Hilvan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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PUSULALAR YAKILDI

Hilvan’da seçimlerin yenilenmesi kararı sonrası, karara gerekçe yapılan oy pusulalarının yakılmasına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

Görüntülere ilişkin soruşturma kapsamında AKP adayı Aslan Ali Bayık’ın akrabalarının da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.

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