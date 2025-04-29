Seçmenlerin en çok beğendiği genel başkanlar belli oldu

ORC Araştırma, 41 ilde muhalefet partilerine oy veren 2900 seçmenle yaptığı ankette vatandaşlara yöneltilen, "Söylemlerini, çalışmalarını yakından takip ettiğiniz ve beğendiğiniz parti genel başkanları kimlerdir?" sorunun yanıtlarını açıkladı.
Araştırma, muhalefet seçmeninin farklı ideolojik çizgilerdeki liderlere yönelik ilgisinin sürdüğünü ve bu isimlerin kamuoyundaki etkisinin devam ettiğini ortaya koydu.
ÖZGÜR ÖZEL İLK SIRADA YER ALDI
Anketin sonuçlarına göre seçmenlerin en çok takip edip beğendiği genel başkanlar ve partileri şu şekilde sıralandı:
Özgür Özel – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Ümit Özdağ – Zafer Partisi
Muharrem İnce – Memleket Partisi
Müsavat Dervişoğlu – İYİ Parti
Fatih Erbakan – Yeniden Refah Partisi
Yavuz Ağıralioğlu – Anahtar Parti (A Parti)
Ahmet Davutoğlu – Gelecek Partisi
Ali Babacan – Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)
Teoman Mutlu – Yerli ve Milli Parti (YMP)
Erkan Baş – Türkiye İşçi Partisi (TİP)
"MUHALEFET PARTİLERİNE OY VEREN SEÇMENLERE SORULMUŞTUR"— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) April 28, 2025
▪︎ SORU: Söylemlerini/Çalışmalarını Yakından Takip Ettiĝiniz ve Beğendiğiniz Milletvekilleri Kimlerdir?
▪︎ Alınan yanıtlara göre, ilk 10 Milletvekili bu şekilde sıralanmıştır. #Milletvekilleri pic.twitter.com/gGnPMS4pKM