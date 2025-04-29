Seçmenlerin en çok beğendiği genel başkanlar belli oldu

ORC Araştırma, 41 ilde muhalefet partilerine oy veren 2900 seçmenle yaptığı ankette vatandaşlara yöneltilen, "Söylemlerini, çalışmalarını yakından takip ettiğiniz ve beğendiğiniz parti genel başkanları kimlerdir?" sorunun yanıtlarını açıkladı.

Araştırma, muhalefet seçmeninin farklı ideolojik çizgilerdeki liderlere yönelik ilgisinin sürdüğünü ve bu isimlerin kamuoyundaki etkisinin devam ettiğini ortaya koydu.

ÖZGÜR ÖZEL İLK SIRADA YER ALDI

Anketin sonuçlarına göre seçmenlerin en çok takip edip beğendiği genel başkanlar ve partileri şu şekilde sıralandı:​

Özgür Özel – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ümit Özdağ – Zafer Partisi Muharrem İnce – Memleket Partisi Müsavat Dervişoğlu – İYİ Parti Fatih Erbakan – Yeniden Refah Partisi Yavuz Ağıralioğlu – Anahtar Parti (A Parti) Ahmet Davutoğlu – Gelecek Partisi Ali Babacan – Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Teoman Mutlu – Yerli ve Milli Parti (YMP) Erkan Baş – Türkiye İşçi Partisi (TİP)