SED ödemeleri memur maaşı ve enflasyon oranında artırıldı

Memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 oranındaki zammın ardından bir zam da SED ödemeleri için geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, SED ödemeleriyle 165 bin 201 çocuğun masraflarının karşılandığını ifade etti.

Bakan Göktaş, SED miktarının 2023 Temmuz ayı için belirlenen memur maaş artışı ve enflasyon oranından oluşan yüzde 17,55’lik oranın esas alınarak hesaplanıp ailelere ödendiğini belirtti.

SED’in her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirlendiğine işaret eden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödediğimiz SED miktarlarını memur maaş zammı oranında artırarak hesaplara toplam 584.118.187 TL yatırdık.” ifadesini kullandı.

Çocuk politikalarının temelinde aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmesi olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, bu amaçla ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek verdiklerini ifade etti.

Aile bütünlüğünü korumak ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına büyük önem verdiklerini dile getiren Bakan Göktaş, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını kaydetti.

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki 165.201 çocuğun masraflarını karşıladıklarını açıklayan Bakan Göktaş, “SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için Temmuz ayı içerisinde toplam 584.118.187 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptık” ifadelerini kullandı.