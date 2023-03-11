Seda Bakan evin her yerine düdük koydu. ''Kendime gelebilmiş değilim''

Oyuncu Seda Bakan, Bebek'te alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. 3,5 yaşındaki kızı Leyla’ya akşam yemeğinde balık yapacağını söyleyen Seda Bakan, “Yemekleri evde ben yapıyorum. Güzel yemek yapıyorum. Bolulu olduğum için yemek konuşunda iyiyim. Beklerim gelin” diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kendini iyi hissetmediğini belirten Seda Bakan, “Kendime hala gelebilmiş değilim. Hiç kimse gelemiyor. Çünkü büyük bir psikolojik buhran içindeyiz. İnsanlar orada o şekilde yaşarken ailelerini kaybetmiş, çoluğunu çocuğunu, annesini kaybetmiş. Onları düşündükçe çok etkileniyorum. 99 depreminde Düzce’deydim. Biz de çok sert bir şekilde yaşadık. Hatta benim okulumun bir bölümü yıkılmıştı. Depremin ne demek olduğunu biliyorum. Gerçi bilmeyen de ağır bir şekilde hissetmiş oldu” dedi.

Bakan, deprem için önlemler almaya çalıştıklarını söyledi: “Bizim ev çok eski değil ama gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Apartman toplantısı yapıldı. Belediyedeki o raporlara bakıldı. Örnekler alındı. Her şey depreme uyumlu görünüyor ama bilemeyiz tabii. Sadece iyi bir evde oturduğumuzu biliyoruz”

Psikolojik olarak zor günler geçirdiğini anlatan Seda Bakan, “Geceleri uyuyamıyorum. Her yerde düdük, fener var. Yataklarımızın kenarını sularımızı koyduk. Leyla da her şeyin farkında. İzletmememize rağmen konu sürekli bu olduğu için çocuk merak ediyor duyuyor. Biz de yardımlarımızı yaptık. O da kendi çapında ufak yardımını yaptı.” İfadelerini kullandı.

Koruyucu annelik hakkında düşünceleri sorulan Bakan, “Kırmızı Çocuklar Derneği’ne üyeyim. Oraya da gidiyorum. Koruyucu anneler çok kolay değil, zor bir mevzu. Kolay bir prosedür değil. Yani isteyen, bakabilecek insanlar sahiplensinler. Büyük bir sevap” şeklinde konuştu.



