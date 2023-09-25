Seda Sayan Safiye Soyman’ın gönlünü bakın nasıl aldı. Sosyal medyasından silmişti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Ünlü sanatçı Seda Sayan, yeni bir sosyal medya uzmanıyla çalışmaya başladı ve yakın dostu Safiye Soyman da dahil bütün dostlarını takipten çıkarttı. Bu hamleden sonra Seda Sayan, sadece eşi Çağlar Ökten ve oğlu Oğulcan Engin'i takip etti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından geçtiğimiz gün Safiye Soyman ilk kez bir açıklama yaptı ve "Günde 3 kez konuşuyoruz ama silmesine üzüldüm" diye konuştu.

Bugün ise Seda Sayan'dan yepyeni bir hamle geldi ve Safiye Soyman'ın gönlünü aldı.

Seda Sayan bugün kendi kişisel sayfasında Safiye Soyman'ın yeni şarkısını sayfasına paylaştı ve böylece yakın arkadaşlar bu kırgınlığı atlatmış oldu.