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Seda Sayan'dan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde depremzedelere yardım çağrısı

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hediye almak yerine depremzedelere yardım gönderme çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 09:26
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Seda Sayan14 Şubat'ta depremzedelere yardım çağrısında bulundu

Seda Sayan'dan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde depremzedelere yardım çağrısı
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Şarkıcı Seda Sayan, 14 Şubat'ın bu yıl depremzedelere destek için "yardım ve dayanışma günü" olarak kabul edilmesine dair Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun teklifine destek verdi.

Instagram hesabında Sayan, "Bu defa 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hediye almıyoruz. Yerine #BenimSevgilimVatanım diyerek depremzede ailelere yardım yapıyoruz. AFAD Bağışı için DEPREM yaz 1866'ya SMS gönder 20 lira bağışta bulun." mesajını paylaştı.

Toplumun çeşitli kesimlerinden sosyal medya kullanıcıları da kampanyaya destek vererek paylaşımlar yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından 10 Şubat'ta Federasyon'dan yapılan açıklamada, "Bütün insanların değer verdiği 14 Şubat Sevgililer gününü yardım ve dayanışma günü ilan ederek tüm halkımızı '14 Şubat'ta Hediyem Deprem Bölgesine' diyerek yardımlarımızı arttırmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verilmişti.

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