Seda Sayan'dan beklenen açıklama geldi. Sosyal medyasından herkesi silmişti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra Çağlar Ökten ile evliliği ve Star TV'deki programıyla sık sık adından söz ettiren Seda Sayan, sosyal medya hesabından yakın dostu Safiye Soyman dahil herkesi takipten çıkardı. Sadece eşi Çağlar Ökten ve oğlu Oğulcan Engin'e kıyamayan Sayan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yeni anlaştığı sosyal medyacısının böyle bir karar aldığını söyledi.

"YENİ SOSYAL MEDYACIM YÖNETİMİ ELE ALDI"

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, dün akşam güzel oyuncu Demet Özdemir ile bir mekanda 5 saat sohbet eden Sayan, çıkışta kendilerini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Özdemir ile uzun uzun sohbet ettiklerini ve kendisini çok beğendiğini söyleyen Sayan,Instagram'da herkesi silmesiyle ilgili de konuştu. Basın mensuplarının "Yakın arkadaşınız Safiye Soyman dahil herkesi takipten çıkardınız" demesi üzerine konuya açıklık getiren Sayan, "Özellikle Safiye'yi çıkartmadım bizim aramıza nifak tohumu sokmayın. Takipçilerimi ben değil, yeni sosyal medyacım çıkardı. 'Bundan sonra yönetimi ben ele alıyorum, böyle olması gerekiyor' dedi. Öyle yaptı" ifadelerini kullandı.