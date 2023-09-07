Seda Sayan'dan engelli hayranını duygulandıran jest

Seda Sayan, önceki gün İzmir Menemen'de sahneye çıktı. Ünlü sanatçı, 20 yıl önce sabah programına seyirci olarak çıkan engelli hayranını özel araç göndererek, yaklaşık dört saat uzaklıktaki Denizli'den getirtti.

Seda Sayan'dan engelli hayranını duygulandıran jest

Seda Sayan, İzmir Menemen'de konser verdi. Sanatçının konserini eşi Çağlar Ökten de en ön sıradan izledi.

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ÖZEL ARAÇ GÖNDERDİ

Sayan, 2003'te sabah programına seyirci olarak çıkan hayranıyla, 20 yıl sonra Menemen'de buluştu. Sanatçı özel araç göndererek, yaklaşık dört saat uzaklıktaki Denizli'den getirttiği engelli hayranını kulisinde misafir etti.

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EN ÖNDEN YER AYIRDI

Sürpriz buluşma duygusal anlara sahne oldu. Bu özel hayranı için en önden yer ayıran Seda Sayan, kendisini yeniden programına katılmak üzere İstanbul'a da davet etti.


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