Seda Sayan'dan yürek dağlayan itiraf! Kardeşini bakımevine yerleştirdi

Seda Sayan, Alzheimer hastalığı nedeniyle giderek güç kaybeden kardeşini, bakım yurduna yerleştirmek zorunda kaldığını açıkladı. Sayan, kardeşinin hem kendisi hem de çevresi için ciddi riskler taşıdığını belirtti.

'BAKIM YATIRMAK ZORUNDA KALDIM'

Seda Sayan, yaptığı açıklamada "Kardeşlerimden birini mecburen bakım yurduna yatırmak zorunda kaldım. Çünkü Alzheimer hastalığı nedeniyle sokakta artık tehlikeli olmaya başladı. Hem o tehlikeli hem de ona karşı birçok tehlike var" dedi.

Bakım yurdunda kardeşinin durumunun takip edildiğini belirten Sayan, "Bakımevinin kapısında bir ambulans hazır bekliyor. Onlar gerekli tetkikleri yapıyor, kontrol altında tutuluyor" dedi. Böylece hem kardeşinin sağlık durumunun profesyonel ellerde olduğunu hem de güvenliğinin sağlandığını ifade etti.