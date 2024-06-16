Sedat Peker adına kurban bağışı yapıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Serhat Ağa
Sedat Peker adına kurban bağışı yapıldı

Uzun süredir sessizliğini koruyan suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla aranan Sedat Peker adına bazı şehirlerde muhtaç ailelere kurban dağıtımı yapıldı. Hayvanların olduğu çadırlara “Sedat Peker kurban bağışı” yazıldı.

Yaptığı YouTube yayınları ve sosyal medya paylaşımlarıyla bir dönem Türkiye’nin kulak kesildiği Sedat Peker’den uzun süredir ses çıkmazken sosyal medyada paylaşıma sürülen bir video gündem oldu.

Paylaşılan videoda bir çadır dolusu küçükbaş hayvan yer alırken, hayvanların bulunduğu çadırın bazı yerlerine asılan devasa afişlerde “Sedat Peker kurban bağışı” yazması dikkat çekti.

İstanbul ve bazı şehirlerde açılan çadırlarda yardıma muhtaç vatandaşlara kurbanlık hayvan dağıtıldığı iddia edildi.

Bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu bilinen suç örgütü lideri Sedat Peker’in, memleketi Adapazarı'na da Kurban Bayramı dolayısıyla 3 TIR kurban bağışında bulunduğu iddia edildi.

jhg.png

rg.png

Üç sene önce birçok kurum ve isimle ilgili ifşalarda bulunan Sedat Peker, paylaşımlarında SADAT ve Prof. Dr. Nevzat Tarhan’la ilgili iddialarda bulunmuştu. Peker, SADAT ile Tarhan'ın bağlantısı olduğuna dair belgeler paylaşarak, Tarhan’ın psikolojik harp üzerine çalışmalar yaptığını öne sürmüştü. Ancak Tarhan ve SADAT bu iddiaları yalanladı.

Bu iddiaların ardından İstanbul Anadolu 48. Asliye Ceza Mahkemesi, Peker’in konuya ilişkin paylaştığı bir tweet nedeniyle dava açtı. Duruşmada savcı, Peker’in hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti. Peker’in avukatı ise müvekkilinin ifadesinin alınmasını talep ederek, "Doğrudan müştekiyi hedef aldığına ilişkin bir ibare yoktur" dedi. Ancak mahkeme, Peker’in ifadesinin alınması talebini reddetti ve mevcut delil durumu dikkate alınarak bunun dosyaya katkı yapmayacağını belirtti.

Mahkeme, Peker’e hakaret suçundan dolayı para cezası verdi. Peker’in müdafi avukatı Ersan Barkın, tebligat yapılmadan ve savunma alınmadan hüküm kurulmasını hukuka aykırı bulduğunu belirtti. Barkın, "Bu dava bizim rastgele, Sedat Peker'in e-devletinde görerek dahil olmaya çalıştığımız bir dava. Kendisinin 5 yıldır Türkiye'de olmadığı, en ilgisiz birey tarafından dahi bilinmekte iken, hakkında kırmızı bültenle yakalama olan ve bu bilgi UYAP'ta yer alan bir kişiyi mahkemenin basit yargılama usulüyle savunmaya davet etmesi, sonrasında tebligat bile yapamadan, savunma hakkını kullandırmadan hüküm kurması nasıl açıklanır bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Sedat Peker bomba Mehmet Ali Yılmaz paylaşımı yaptı
Sedat Peker cephesinden Süleyman Soylu'ya seçim mesajı
Sedat Peker'in Serhat Albayrak açıklamalarını yayınladığı için Yeniçağ Yazı İşleri Müdürü Erdem Avşar'a hapis cezası
Sedat Peker hakkında flaş karar
Sedat Peker yılbaşı gecesi fotoğrafla mesaj verdi
Sedat Peker de Suudi Arabistan’daki rezalete sessiz kalmadı. 5 tane paylaşım yaptı
Son Haberler
Tekirdağ sahillerinde bayram yoğunluğu Gündem
Tekirdağ sahillerinde bayram yoğunluğu
Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza. 2 ölü 2 yaralı Yerel Haberler
Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza. 2 ölü 2 yaralı
Bodrum nüfusu Kurban Bayramı’nda 1 milyona ulaştı Yaşam
Bodrum nüfusu Kurban Bayramı’nda 1 milyona ulaştı
Vücudu şifa ile saran mucize karışım Gündem
Vücudu şifa ile saran mucize karışım
Aydın'da 400 bin yıllık fosilleri satmaya çalışan şüpheliye gözaltı Gündem
Aydın'da 400 bin yıllık fosilleri satmaya çalışan şüpheliye gözaltı
Zeynep Sönmez Berlin'i salladı Spor
Zeynep Sönmez Berlin'i salladı
Çorum’da hastaneler doldu taştı Gündem
Çorum’da hastaneler doldu taştı