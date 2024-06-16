Sedat Peker adına kurban bağışı yapıldı

Yaptığı YouTube yayınları ve sosyal medya paylaşımlarıyla bir dönem Türkiye’nin kulak kesildiği Sedat Peker’den uzun süredir ses çıkmazken sosyal medyada paylaşıma sürülen bir video gündem oldu.

Paylaşılan videoda bir çadır dolusu küçükbaş hayvan yer alırken, hayvanların bulunduğu çadırın bazı yerlerine asılan devasa afişlerde “Sedat Peker kurban bağışı” yazması dikkat çekti.

İstanbul ve bazı şehirlerde açılan çadırlarda yardıma muhtaç vatandaşlara kurbanlık hayvan dağıtıldığı iddia edildi.

Bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu bilinen suç örgütü lideri Sedat Peker’in, memleketi Adapazarı'na da Kurban Bayramı dolayısıyla 3 TIR kurban bağışında bulunduğu iddia edildi.

Üç sene önce birçok kurum ve isimle ilgili ifşalarda bulunan Sedat Peker, paylaşımlarında SADAT ve Prof. Dr. Nevzat Tarhan’la ilgili iddialarda bulunmuştu. Peker, SADAT ile Tarhan'ın bağlantısı olduğuna dair belgeler paylaşarak, Tarhan’ın psikolojik harp üzerine çalışmalar yaptığını öne sürmüştü. Ancak Tarhan ve SADAT bu iddiaları yalanladı.

Bu iddiaların ardından İstanbul Anadolu 48. Asliye Ceza Mahkemesi, Peker’in konuya ilişkin paylaştığı bir tweet nedeniyle dava açtı. Duruşmada savcı, Peker’in hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti. Peker’in avukatı ise müvekkilinin ifadesinin alınmasını talep ederek, "Doğrudan müştekiyi hedef aldığına ilişkin bir ibare yoktur" dedi. Ancak mahkeme, Peker’in ifadesinin alınması talebini reddetti ve mevcut delil durumu dikkate alınarak bunun dosyaya katkı yapmayacağını belirtti.

Mahkeme, Peker’e hakaret suçundan dolayı para cezası verdi. Peker’in müdafi avukatı Ersan Barkın, tebligat yapılmadan ve savunma alınmadan hüküm kurulmasını hukuka aykırı bulduğunu belirtti. Barkın, "Bu dava bizim rastgele, Sedat Peker'in e-devletinde görerek dahil olmaya çalıştığımız bir dava. Kendisinin 5 yıldır Türkiye'de olmadığı, en ilgisiz birey tarafından dahi bilinmekte iken, hakkında kırmızı bültenle yakalama olan ve bu bilgi UYAP'ta yer alan bir kişiyi mahkemenin basit yargılama usulüyle savunmaya davet etmesi, sonrasında tebligat bile yapamadan, savunma hakkını kullandırmadan hüküm kurması nasıl açıklanır bilmiyorum" ifadelerini kullandı.