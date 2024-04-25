Sedat Peker bomba Mehmet Ali Yılmaz paylaşımı yaptı

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz dün Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu. Yılmaz’ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemedi.

Yılmaz’ın cenazesi Cuma günü defnedilecek. Ailesi ise Yılmaz’ın kalp krizi geçirdiğini söyledi.

SEDAT PEKER’DEN PAYLAŞIM GELDİ

Birçok ünlü isim ve spor camiasından taziye mesajı yağdı. Bir mesaj da Sedat Peker’den geldi. Uzun zamandır sessiz olan Peker bir hesabın taziye mesajını alarak kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Mesaj da şunlar yazıyor:

Eski Devlet Bakanlarımızdan Sayın; MEHMET ALİ YILMAZ Beyfendinin Vefat Haberini Büyük Bir Üzüntüyle Öğrenmiş Bulunmaktayız. Merhuma ALLAH'tan Rahmet Geride Kalan Yakınlarına Sabırlar Diliyoruz.

Ayrıca paylaşımda yıllar önce Peker ile Mehmet Ali Yılmaz’ın çekilmiş fotoğrafları yer alıyor.

Öte yandan Yılmaz'ın ailesinin açıklaması:

En değerli varlığımız, aile büyüğümüz, sevgili babamız, canımız, Tek-Art Holding Yönetim Kurulu Başkanımız, eski Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ı bugün Beşiktaş’taki evinde ailesinin yanında dinlendiği odasında saat 13.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef kaybettik.

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

1948 doğumlu olan Mehmet Ali Yılmaz İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini mezunudur.

Yılmaz Trabzonspor Kulübü Başkanlığı yapmıştır. 1991 ve 1993 yılları arasında Yılmaz, Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı oldu. Ayrıca Yılmaz medya alanında da yatırımılar yaptı.