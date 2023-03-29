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Sedat Peker cephesinden Sinan Ateş açıklaması. Gündem yaratacak iddia

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın,"Sedat Peker, seçim sürecinde Türkiye’nin sokağa davet edileceği, sokak çatışmalarının içine sürükleneceğini ilişkin değerlendirmeleri vardı. O değerlendirmeler Sinan Ateş cinayetiydi." dedi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 12:06
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Sedat Peker cephesinden Sinan Ateş açıklaması

Sedat Peker cephesinden Sinan Ateş açıklaması. Gündem yaratacak iddia
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2021 yılında başladığı ifşa ve itiraflarla Türkiye gündemini sarsan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Seçimlere iki ay kala konuşacağım” demişti. 

Seçimlere iki aydan az bir süre Peker'in açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olurken, Peker'in avukatı Ersan Barkın Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada Barkın, "Hatırlarsınız, Sedat Peker, seçim sürecinde Türkiye’nin sokağa davet edileceği, sokak çatışmalarının içine sürükleneceğini ilişkin değerlendirmeleri vardı. O değerlendirmeler Sinan Ateş cinayetiydi. Başka kargaşalar da oldu.” ifadelerini kullandı.

Barkın ayrıca, "Şunu söylemek lazım; seçime kadar bizi sokağa davet eden herkese direnmeliyiz. Seçim gecesi de bizi eve sokmak isteyen herkese karşı direnmeliyiz." açıklamasında bulundu.

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