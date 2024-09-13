Sedat Peker, felçli eski futbolcunun ameliyat masrafını üstlendi

7 yıldır felçli olan ve tedavi masrafları müzisyen Cem Adrian tarafından karşılanan eski futbolcu Alparslan Kaçar’ın yürüme umudu için gereken 1.2 milyon TL’lik ameliyat ücreti, Sedat Peker tarafından karşılandı.

Futbolculuk kariyerinde geçirdiği bir kaza sonucu felç kalan Alparslan Kaçar, 7 yıldır tedavi görüyordu.

Bu süreçte, yakın dostu Cem Adrian, Kaçar’ın sağlık giderlerine destek olmuş, tedavi masraflarını üstlenmnişti.

Ancak, Kaçar’ın yeniden yürümesi için gereken ameliyat ücretinin 1.2 milyon TL gibi yüksek bir miktar olduğu ortaya çıkmıştı. Kaçar ve ailesi bu ücreti karşılayamadıkları için çözüm arayışındaydı.

Sedat Peker, Kaçar’ın yürümesi için gerekli olan ameliyat masraflarını üstlendiğini duyurdu. Ameliyatın yapılacağı tarih ve yeri hakkında detaylar henüz netleşmemiş olsa da, bu yardım sayesinde Kaçar’ın yeniden yürüme umudu doğdu.

CEM ADRİAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN TEŞEKKÜR ETTİ

Cem Adrian da sosyal medya üzerinden Sedat Peker’e teşekkür etti ve Alparslan Kaçar’ın yürüme şansına sahip olmasının kendisi için ne kadar önemli olduğunu ifade etti.

Adrian, uzun yıllar boyunca Kaçar’ın yanında olduğunu belirterek, bu desteğin büyük bir umut ışığı olduğunu sözlerine ekledi.

Sedat Peker’in bu yardımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.