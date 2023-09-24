Sedat Peker hastaneye kaldırılmıştı. Avukatı Sedat Peker'in sağlık durumunu açıkladı

Sedat Peker'in hastaneye kaldırıldığı haberi sosyal medyada gündem olurken avukatı sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peker'in avukatı konuyla ilgili "Apandisit ameliyatı oldu. Şu an hastanede değil ve sağlık durumu yerinde" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sedat Peker hastaneye kaldırılmıştı. Avukatı Sedat Peker'in sağlık durumunu açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Sedat Peker, ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz hafta yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldığı ve acilen ameliyat edildiği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medya hesabından Peker'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan avukat Ersan Barkın, "Basında, Sayın Sedat Peker’in sağlık durumuna ilişkin kimi haberler yer aldı. Kendisi geçtiğimiz hafta apandisit ameliyatı oldu. Şu an hastanede değil ve sağlık durumu yerinde. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürler" dedi.

slk.png

İlgili Haberler
Flaş… Flaş… Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
Öne Çıkanlar
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Son Haberler
İstanbul'da kuyumcularda yeni dönem. Dev değişiklik Ekonomi
İstanbul'da kuyumcularda yeni dönem. Dev değişiklik
Mutfak tüpüne büyük zam geldi. Tüpçüyü aramadan önce paranızı kontrol edin, yetmeyebilir Ekonomi
Mutfak tüpüne büyük zam geldi. Tüpçüyü aramadan önce paranızı kontrol edin, yetmeyebilir
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak Ekonomi
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Güncel
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu Güncel
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler Şifalı Bitkiler
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir