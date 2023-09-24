Sedat Peker hastaneye kaldırılmıştı. Avukatı Sedat Peker'in sağlık durumunu açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Sedat Peker, ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz hafta yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldığı ve acilen ameliyat edildiği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medya hesabından Peker'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan avukat Ersan Barkın, "Basında, Sayın Sedat Peker’in sağlık durumuna ilişkin kimi haberler yer aldı. Kendisi geçtiğimiz hafta apandisit ameliyatı oldu. Şu an hastanede değil ve sağlık durumu yerinde. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürler" dedi.