Sedat Peker intihara kalkışan gence 500 bin TL yardım gönderdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sedat Peker intihara kalkışan gence 500 bin TL yardım gönderdi

İstanbul'da bir genç sevdiğine yüzük alamadığını söyleyerek intihara kalkışmış ve Sedat Peker'den yardım istemişti. Peker 500 bin TL yardım gönderdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 20 yaşındaki bir genç, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkarak intihar girişiminde bulundu.

MADDİ SIKINTILAR BUNALIMA SÜRÜKLEDİ

Genç, sevdiği kıza yüzük alamadığı için bunalıma girdiğini belirtti. Olay anında cep telefonuyla çektiği videoda, organize suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker’den yardım talep etti.

SEDAT PEKER'DEN YARDIM İSTEDİ

Olay yerine hızla intikal eden polis ve itfaiye ekipleri, genci ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. İlk girişimlerde sonuç alamayan ekipler, Sedat Peker ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir kişi aracılığıyla yapılan telefon görüşmesinin ardından genci intihardan vazgeçirmeyi başardı.

Köprüden indirilen genç, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

SEDAT PEKER'DEN YARDIM GELDİ

Sedat Peker ile görüşmek istediğini söyleyen gence, Sedat Peker'in hem telefonla ulaştığı hem de 500.000 TL destek sağladığı belirtildi.

TEŞEKKÜR VİDEOSU YAYINLADI

Sedat Peker'den yardım geldiğini söyleyen genç yeni bir video yayınlayarak Sedat Peker'e teşekkür etti.

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