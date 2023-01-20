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Sedat Peker mart ayında görüntü mü paylaşacak? Avukatı açıklama yaptı

Uzun süredir paylaşım yapmayan Sedat Peker’in ‘Dijital tecrit’ altında tutulduğu iddia ediliyordu. Peker’in mart ayında yeni paylaşım iddiaları sonrası açıklama yapan avukatı Ersan Barkın “Digital tecrit denen fiili ev hapsinde iken ‘koşulları değişmeden’ herhangi bir paylaşım yapmasının olanaklı olmadığını defalarca anlatmaya çalıştım” dedi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 13:46
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Sedat Peker mart ayında görüntü mü paylaşacak?

Sedat Peker mart ayında görüntü mü paylaşacak? Avukatı açıklama yaptı
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Sedat Peker, uzun bir süredir bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nden yaptığı paylaşımlarını eylül ayı itibarıyla tamamen durdurmuştu. "Dijital tecrit" altında tutulduğu belirtilen Peker, sosyal medyada uzun süredir devam eden sessizliğini son günlerde bozmaya başladı. Peker daha önce bazı tweet'leri retweet (RT) etmiş ve kısa süre sonra geri almıştı.

Benzer hareketler dün de oldu. Peker, ardından bazı kullanıcıların tweetlerini retweet'ledi. Gazeteci Seyhan Avşar, Peker'in sildiği paylaşımı, "Seçim tarihi bugün belli oldu ve Sedat Peker az önce kendisiyle ilgili bir paylaşımı retweetledi. 6 dakika boyunca bekledi. Sonra sildi…" notuyla paylaştı.

Avşar'ın tweetini de paylaşan Peker, yine bu paylaşımı da hesabından kaldırdı. Avşar durumu Twitter hesabından, "Sedat Peker seçime 2 ay kala bazı paylaşımlar yapacağını söylemişti. Ağır tecrit altında olmasına rağmen risk alarak bu akşam bazı paylaşımları retweetledi. Bu adımı 'seçime giden süreçte susmayacağım. Ancak tecrit konusunda muhalefet bir adım atmalı' olarak okunabilir" diyerek değerlendirdi.

Bu arada 'Haber' isimli bir Twitter kullanıcısı "Sedat Peker mart ayında elindeki belge ve görüntüleri paylaşmaya başlayacak" diye yazısınca Peker'in avukatı Ersan Barkın'dan yanıt geldi:

"Digital tecrit denen fiili ev hapsinde iken ‘koşulları değişmeden’ herhangi bir paylaşım yapmasının olanaklı olmadığını defalarca anlatmaya çalıştım. Ama sanırım başarılı olamadım."

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