Sedat Peker tarih verip büyük tehlike için uyardı: Türkleri piyasadan silecekler!

Sedat Peker, Türkiye'de son dönemde yaşanan olaylarla ilgili Sözcü’den Saygı Öztürk’e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bugün yaşanacak olayları seneler öncesinden yakın çevresine anlattığını belirten Peker "Bu psikoloji, sadece Türkiye'ye ait değil. Ben dünyanın en zekisi olarak sosyolojik tespit yapıyor da değilim. Bunun aynısı Brezilya'da yaşandı. Orada büyük kriminal suç ailelerinden güç, başka yapılara geçti. Meksika'da, Kolombiya'da da yaşandı. Karteller gidip kendileri adam öldürmüyor. Türkiye de esasen çok tehlikeli, yaşanacak bir şey daha var. Devletin burada tedbir alması lazım" dedi.

"YENİ YAPILAR OLUŞUYOR"

Öte yandan Türkiye’de yeni yapıların oluşacağına vurgu yapan Peker, “Devletten ayrılma, ordudan atılma veya mecburi hizmetini tamamlayıp ordudan ayrılan, genç, çılgın, şiddet eğilimi olan tipte bazı subay arkadaşlar var. Tamamen kriminal ama polisin, askerin çalışma sistemini bildiği için de yakalanmaları pek mümkün olmayan ve yapısal olarak asker kökenli veya özel harekat, polis kökenli oldukları için daha sert, radikal grupları oluşturdukları an sıkıntı büyür. Aile yapımız bozulmadığı için Türkiye geriden gidiyor. Ama süreç hep aynı. Önceden aile tarzı olanlar. Ondan sonra sokakta oluşan genç gruplar. Sonra da devletten ayrılmış büyük kartelleri kuran yapılar. Yani şu an Türkiye benim görüşüme göre üç- beş seneye kadar böyle bir yapıya evrilecek” ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK BİR TEHLİKE"

Türkiye'ye dışarıda gelenlerin ve akrabalarının, yurt dışına para gönderme sistemini de ele geçirdiklerinin altını çizen Peker, “Uyuşturucu paralarını, kara parayı aktarabilecek boyuta geldiler. Türk gruplarını, polis çok rahat yakalayabiliyor. Ama Suriyeli gruplar kendi içine kapalı olduğundan polise bilgi verme veya polisin işlerine muhbir sokabilmesi de pek mümkün olmuyor. Yani kriminal gruplarda 6-7 sene sonra Afganlı ve Suriyeliler Türk gruplarının ciddi bir bölümü piyasadan sileceklerdir. Yani bu da bilimsel, istatistiksel ve kendi tecrübemle yaşadığım bir şey. Çok büyük bir tehlike buna dikkat çekmekte fayda var."