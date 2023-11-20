Sedat Peker Türkiye'ye mi dönüyor? İsmail Saymaz'a açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sedat Peker ile ilgili ortaya flaş bir iddia atılmıştı. Gazeteci Talat Atilla, Peker’in 2 ay içinde Türkiye’ye döneceğini yazmıştı. Atilla ayrıca Peker için İstanbul’da ev bakıldığını da belirtmişti.

SEDAT PEKER AÇIKLADI

Peker, hakkında çıkan iddialar sonrası Türkiye’ye dönüp dönmeyeceğini açıkladı. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Peker, “Yeni bir maceraya gerek görmüyorum” dedi.

Sedat Peker’in Saymaz’ın köşe yazısında yer alan ifadeleri şöyle:

“Anlattığım birçok konunun son operasyonlarla doğruluğu kanıtlanıyor olsa da, çok istesem de şu an için Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncem yok.

Abu Dabi'de yaşadığım aile hayatı ruh dünyama iyi geldi. Ayrıca üniversiteyi tamamlamadan dönmeyi düşünmüyorum.

Bu tip haberlerin hangi sebeple çıktığını anlayabilmiş değilim. Gerilimlerle dolu yaşadığımız üç sene çocuklarımı da ailemi de çok yordu.

Yeni bir maceraya gerek görmüyorum.”