Sedat Peker uzun süren sessizliğini bozdu!

Bir dönemin popüler TV programı Popstar Türkiye yarışmasıyla adından söz ettiren Rıza Tamer, sosyal medya hesabından Sedat Peker'in adını kullanan kimliği belirsiz şahısların kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Sosyal medya üzerinden bir video paylaşan Tamer, Sedat Peker'e seslenerek “Beni tehdit edenler senin adını kullanıyor” dedi. Peker'e saygılarını sunduğunu ifade eden Rıza Tamer, kendisini tehdit edenlere de rest çekti.

Gündem olan bu video üzerine suç örgütü lideri Sedat Peker, uzun süren sessizliğini bozarak bir açıklama yaptı.

POPSTAR RIZA TAMER TEHDİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Popstar Türkiye isimli yarışmayla yıldızı parlayan şarkıcı Rıza Tamer, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da vereceği konseri iptal ettiğini şu ifadelerle duyurmuştu:

"Türk lirası geçmediğini görünce sahneye çıkmamaya karar verdim. Ben Türk lirasının geçmediği yerde şarkı söylemem"

Bunun üzerine Tamer, söz konusu mekanın Sedat Peker'e ait olduğunu iddia eden kişilerce tehdit edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından video paylaşan şarkıcı Sedat Peker'e seslenerek "Değerli Sedat abim ellerinden öperim. Bu iptal ettiğim konser senin mekanınmış bize öyle söylediler tehditler ettiler. Ben onlara bir saygısızlık etmedim. Eğer birileri senin adını kullanarak bunu yapıyorsa, 4 saat boyunca buradayım. Hadi gelin." dedi.

SEDAT PEKER UZUN SÜREN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Uzun süredir sessiz bir yaşam süren suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal meday hesabından iddialar hakkında açıklama yaptı.

Azerbaycan'da herhangi bir yatırımının olmadığını vurgulayan Peker, Tamer'i tehdit edenlerle bir alakası olmadığını belirttiği açıklamasında şunlara yer verdi:

"Rıza Tamer isimli bir şarkıcı kardeşimizin, adım kullanılarak tehdit edildiğini basında çıkan haberlerden öğrendim. Azerbaycan'da, otel dâhil herhangi bir yatırımım yoktur. Bu kardeşimizi arayıp kimin tehdit ettiğini de bilmiyorum."

"NE YAPILMASI GEREKİYORSA, GEREĞİNİ YAPARIM"

Adını kullanarak bazı kişilerin tehdit edildiği yönünde haberleri gördüğünü ifade eden Peker instagram hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ancak şunu da söylemekte fayda var: Son günlerde neredeyse her gün "Sedat Peker'in adıyla şu kişi tehdit edildi, bu kişi tehdit edildi" şeklinde haberler çıkıyor. Beni tanıyan herkes bilir ki, benim tarzımda tehdit etmek, insanları korkutmak ya da hakaret etmek yoktur. Ben hiçbir zaman bu tarz yöntemlere başvurmadım. Vakti ve zemini geldiğinde, ne yapılması gerekiyorsa, gereğini yaparım. (Elbette hukuk ve kanunlar çerçevesinde)

Adımın bu tür olaylara karıştırılması, toplum nezdinde yanlış algılara neden olmakta ve şahsımı fazlasıyla rahatsız etmektedir. Bu tarz mesnetsiz haberlerle kamuoyunun meşgul edilmesini doğru bulmuyor; ismimin böyle olaylarla anılmasından duyduğum rahatsızlığı açıkça ifade ediyorum."