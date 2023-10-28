Sedat Peker'den Ali Yerlikaya paylaşımı. Süleyman Soylu'ya ateş püskürmüştü

Sedat Peker İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Mersin Limanı'nda 610 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği operasyonla ilgili paylaşımını sosyal medya hesabından paylaştı.

Deniz Dallı KAYNAK: Haber Merkezi
Sedat Peker'den Ali Yerlikaya paylaşımı. Süleyman Soylu'ya ateş püskürmüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Mersin Limanı'nda 610 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında "Narkogüç Operasyonları kapsamında Mersin Limanı'nda 610 kg kokain ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Limanlarımız yakın takibimizde" ifadelerine yer verdi.

SEDAT PEKER'DEN PAYLAŞIM

Sedat Peker de Yerlikaya’nın paylaşımını kendi hesabından paylaştı.

Peker, daha önce yayınladığı videolardan birinde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik "Mersin Limanı'nda yakalanan 1 ton kokainin sahibi kim? İzmit körfezde yakalanan 500 kilogram kokainin sahibi kim?" sorularını yöneltmişti.

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Sedat Peker, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Mersin Limanı'nda 610 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği operasyonla ilgili paylaşımını kendi hesabından paylaşması dikkat çekti.

Öte yandan Peker, uzun süredir sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmıyor.

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