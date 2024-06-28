Sedat Peker’den New York’ta gövde gösterisi

Düzenleme: Ayşe Memiş
Sedat Peker’den New York’ta gövde gösterisi

Sedat Peker 53. yaşını New York Times Meydanı'ndaki dev ekranda kutladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan ve suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in doğum günü sosyal medyada gündem oldu.

İki gün önce (26 Haziran) 53'üncü yaşına giren ve son olarak Birleşik Arap Emirliklerinde olduğu bilinen Peker'in doğum günü için yapılan paylaşımlar da oldukça dikkat çekti.

Eşi ve ailesi tarafından da birçok kendisine sürpriz hazırlanan Peker’in New York Times meydanında yapılan doğum günü çok konuşuldu.

Aynı meydanda bulunan ekranda sık sık mesajlar paylaşan Peker, eşi ve çocuklarıyla olan fotoğrafını yansıtarak, “Doğum günün kutlu olsun” yazdırdı.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar izlenme rekorları kırdı.

CUMHURİYET’İN 100. YILINI DA KUTLAMIŞTI

Sedat Peker, 29 Ekim kutlaması için yine New York Times meydanında dikkat çeken bir mesaj yayımlamıştı.

Pekeri Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığı mesajda, "Dünya Türklüğünün son gökbörüsü Reis Sedat Peker" ve "Benim bütün hayatım tartışmaya açık olsa da namus, şeref ve Atatürk sevgim tartışmaya açık değildir ve bu konuda çok ama çok iddialıyım" ifadelerine yer vermişti.

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Sedat Peker'in 100. yıl mesajı

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