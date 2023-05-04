Sedat Peker'den ‘Uğur Dündar’ ve ‘Aslan Avı’ paylaşımı. Haftalar sonra sessizliğini bozdu

Bir süredir bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE), ''dijital tecrit'' altında tutulan Sedat Peker, Sedat Peker, haftalar sonra ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.
Peker; gazeteci Uğur Dündar'ın, gazeteci Erk Acarer'in kaleme aldığı 'Aslan Avı' isimli kitapla ilgili mesajını retweetledi.
Dündar'ın tweetinde ise "Aslan Avı, soruşturmacı gazeteci Erk Acarer'in Sedat Peker'den hareketle, son 3 yıldan 30 yıl geriye giderek, Türkiye'nin kirlenmiş tarihine belgelerle ışık tuttuğu çok önemli bir kitap. Destek Yayınevinden çıktı. Mutlaka okunmalı..." ifadeleri yar aldı.