Sedat Peker'den ‘Uğur Dündar’ ve ‘Aslan Avı’ paylaşımı. Haftalar sonra sessizliğini bozdu

BAE’de dijital tecrit altında tutulan Sedat Peker, haftalar sonra ilk sosyal medya paylaşımını, gazeteci Uğur Dündar'ın 'Aslan Avı' kitabıyla ilgili mesajını retweetleyerek yaptı.

Sedat Peker'den ‘Uğur Dündar’ ve ‘Aslan Avı’ paylaşımı. Haftalar sonra sessizliğini bozdu

Bir süredir bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE), ''dijital tecrit'' altında tutulan Sedat Peker, Sedat Peker, haftalar sonra ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.

Peker; gazeteci Uğur Dündar'ın, gazeteci Erk Acarer'in kaleme aldığı 'Aslan Avı' isimli kitapla ilgili mesajını retweetledi.

Dündar'ın tweetinde ise "Aslan Avı, soruşturmacı gazeteci Erk Acarer'in Sedat Peker'den hareketle, son 3 yıldan 30 yıl geriye giderek, Türkiye'nin kirlenmiş tarihine belgelerle ışık tuttuğu çok önemli bir kitap. Destek Yayınevinden çıktı. Mutlaka okunmalı..." ifadeleri yar aldı.

.jpg

İlgili Haberler
Sedat Peker ile Sergen Yalçın'ın konuşması ortaya çıktı: Abi şimdi sırası mıydı
Akıllardaki soruya avukatı cevap verdi Sedat Peker seçim öncesi video çekecek mi?
Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur hakkında yeni gelişme
Son dakika... Sedat Peker'in 'basın danışmanı' Emre Olur hakkında tahliye kararı!
Sedat Peker'in avukatından Muhammed Yakut açıklaması. Bir sürü siyasi ve iş adamının ismini açıklamıştı
Meral Akşener: Muhammed Yakut ve Sedat Peker videolarının binde biri doğruysa sokakta gezemez bu arkadaşlar
Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Son Haberler
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in boşanma tarihi ve yeri belli oldu Magazin
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in boşanma tarihi ve yeri belli oldu
Manchester City tekrardan zirvede. Haaland rekor kırdı Spor
Manchester City tekrardan zirvede. Haaland rekor kırdı
Türk Telekom EuroCup finalini kaybetti Spor
Türk Telekom EuroCup finalini kaybetti
Sahi nerede bu Altay Tankı? Yazarlar
Sahi nerede bu Altay Tankı?
Şirk günahı işledin tövbe et Erdoğan… Yazarlar
Şirk günahı işledin tövbe et Erdoğan…
Hıdrellez ritüeli Yazarlar
Hıdrellez ritüeli