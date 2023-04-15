Sedat Peker’den yeni hamle. Önce paylaştı sonra sildi. Ama herkes mesajı aldı

"Dijital tecrit" altında olan Sedat Peker, Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Peker, avukatı Ersan Barkın’ın açıklamasını Twitter’dan paylaştı.

Peker, söz konusu mesajı paylaştıktan kısa süre sonra ise paylaşımı kaldırdı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden yaptığı paylaşımlarla devlet-mafya-uyuştucu ağına dair iddialarda bulunan Peker’in paylaştığı Barkın’ın ifadeleri şöyle:

“Yine aynı durumla karşı karşıyayız. Bu kez yardım kolilerinin üzerinde isim ya da herhangi bir emare olmamasına rağmen. Müvekkilim Sayın Sedat Peker'in memleketi Rize’ye gönderilen bir ‘tır’ Vakfıkebir’de gözetim altına alındı. Önüne ve arkasına birer eskort araçla İstanbul’a döndürüldü. Fakir insanların sofralarındaki tek lokma aşın önüne geçmek nedendir? Böyle zülüm olmaz.”

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE REETWET YAPMIŞTI

Peker geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısının "Muhalefetin ne yapıp edip Sedat Peker’i konuşturması gerekiyor." paylaşımını retweet etti.

Sedat Peker, bir süre sonra retweetini geri çekti.

Peker'in retweet ettiği paylaşım şu şekilde:

"Muhalefetin ne yapıp edip Sedat Peker’i konuşturması gerekiyor. Bu sürecin akabinde kendisi itirafçı statüsünde ülkemize getirtilerek adil şekilde yargılanmalı. Kendisinin ve ailesinin can güvenliği sağlanmalı."



