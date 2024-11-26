Sedat Peker’in avukatı Ayhan Sağıroğlu hayatını kaybetti

Sedat Peker'in avukatlığını da yapan Ayhan Sağıroğlu, Sedat Peker'in organize suç örgütüne yönelik davada sanık olarak yargılanıyordu. Ayhan Sağıroğlu'nun vefatını, Sedat Peker sosyal medya üzerinden duyurdu.

"SEDAT PEKER İLE İSMİMİN HER YERDE ANILMASI BENİM İÇİN BİR ONURDUR"

Ergenekon davalarında Sedat Peker’in avukatlığını yapan ve halen Peker davasında yargılanan avukat Ayhan Sağıroğlu, mahkemede yaptığı bir savunmada, “Sedat Peker’in dostu olduğum için yargılanmak benim için onurdur” ifadeleri ile akıllara kazınmıştı.

Sağıroğlu, 2020 senesinde 3 kurşunla bacağından vurularak bir silahlı saldırıya da uğramıştı.

Ayhan Sağıroğlu'nun vefatına ilişkin ise bir detay verilmedi.