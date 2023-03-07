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Sedat Peker'in avukatından Ersan Şen açıklaması

Sedat Peker’in avukatından Ersan Şen açıklaması geldi. Peker’in avukatı Ersan Barkın, Şen’in hiçbir zaman Peker’in avukatlığını yapmadığını söyledi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 11:11
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Sedat Peker'in avukatından Ersan Şen açıklaması

Sedat Peker'in avukatından Ersan Şen açıklaması
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Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarıyla gündeme gelen avukat Ersan Şen'in müvekkilinin hiçbir zaman avukatlığını yapmadığını bildirdi.

Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Barkın, "Sayın @husnumahalli, dış politikada uzman bir gazetecisiniz. Müvekkilim @sedat_pekerin de düzenli olarak takip ettiği gazetecilerden birisiniz. @tele1comtr‘de Sayın @ceydak ile yaptığınız programda Ersan Şen’in,müvekkilin ve bazı grupların avukatlığını yaptığını söylemişsiniz" anımsatmasında bulundu.

"Ancak Prof. Dr. Ersan Şen hoca,ne müvekkilimin, ne de birinci ve ikinci derece yakınlarının hiç bir zaman avukatlığını yapmamıştır" diyen Barkın, "Biz programdaki tartışmanın tamamen dışında kalarak şunu söylemek isteriz. Söylemlerinizdeki, belki isim benzerliğinden kaynaklı,bu tip yanlışlıkların haberlerinizin güvenirliğine zarar vereceği kanısındayız. Bu konuyla ilgili bir düzeltme yaparsanız mutlu olacağımızı bilmenizi isteriz" dedi.

 

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